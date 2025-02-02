لا مدارس غداً ونصيحة عاجلة للسكان... دولة تُحذّر من نشاط زلزاليّ

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نصحت السلطات اليونانية سكان جزيرة سانتوريني في بحر إيجة بإغلاق المدارس غداً الاثنين وتجنب ميناءين صغيرين والامتناع عن التجمع في الأماكن المغلقة بعد رصد زيادة في النشاط الزلزالي في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.وقالت وزارة الحماية المدنية في بيان إنها سجلت سلسلة من الهزات بلغت قوتها 4.3 درجة يوميّ الجمعة والسبت في المنطقة الواقعة بين جزيرة سانتوريني البركانية وأمورجوس.وأوضحت الوزارة أن تلك الهزات غير مرتبطة بنشاط بركاني وإنها آخذة في التراجع لكن خبراء اقترحوا إجراءات احترازية بما في ذلك إغلاق المدارس في الثالث من شباط. كما حثوا السكان على تجنب ميناء أمودي الصغير وكذلك مرفأ فيرا الذي يخدم بشكل أساسي بواخر الرحلات البحرية.وقال معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية إن هزات زلزالية تراوحت قوتها بين 2.8 و4.5 على مقياس ريختر وقعت في المنطقة صباح اليوم الأحد دون التسبب في أضرار. (العربية)