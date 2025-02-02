كارثة جويّة جديدة... تحطّم مروحيّة في الفلبين

أعلن في الفلبين اليوم الأحد عن تحطم مروحية ومقتل طيارها شمالي البلاد.

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ووفقا لهيئة الطيران المدني الفلبينية، كانت المروحية ذات الأربعة مقاعد، المملوكة لشركة طيران محلية، قد أقلعت من العاصمة مانيلا يوم السبت متجهة إلى مدينة باجيو السياحية الجبلية شمال البلاد، حيث أنزلت الراكب. ثم توجهت المروحية إلى مهبط طائرات في بلدة بينالونان بإقليم بانجاسينان لتزويد الوقود استعدادا لعودتها إلى مانيلا.وذكر مسؤولون في مطار بينالونان أن المروحية واجهت صعوبة في إعادة تشغيل محركها قبل أن تتمكن من الإقلاع قبل حلول الليل.فيما بعد، تحطمت المروحية في منطقة مستنقعات ببلدة جويمبا في إقليم نويفا إيسيجا، جنوب شرقي بانجاسينان.وأكد مسؤولو الشرطة انتشال جثة الطيار من بين حطام المروحية الذي غمرته المياه جزئيًا في المستنقع.تجري سلطات الطيران حاليا تحقيقات حول حادث التحطم. (روسيا اليوم)