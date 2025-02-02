بالفيديو... حريق كبير في مصفاة نفط في أميركا

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اندلع حريق في مصفاة نفطية في مدينة مارتينيز في مقاطعة كونترا كوستا في ولاية كاليفورنيا الأميركية أدى إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل.وذكرت شبكة CBS الأميركية نقلا عن مصدر مطلعة أن بسبب الحريق الذي اندلع في المصفاة في مارتينيز صدرت تجهات من السلطات المحلية للمواطنين بالاحتماء في أقرب ملجأ".كما نشرت القناة توصيات السلطات الصحية المحلية لسكان المناطق القريبة، والتي جاء فيها: "الرجاء الدخول إلى المنازل، وإغلاق كافة النوافذ والأبواب، وإيقاف تشغيل أجهزة التدفئة ومكيفات الهواء والمراوح، إذا لم تكن تستخدم الموقد يُرجى إغلاق صمامات المداخن وفتحات التهوية وإغلاق الفجوات حول الأبواب والنوافذ باستخدام الشريط اللاصق أو المناشف المبللة". (روسيا اليوم)