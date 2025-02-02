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عربي-دولي

إنقاذ 3 أطفال من حريق

Lebanon 24
02-02-2025 | 08:52
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نجح عدد من الشباب في إنقاذ ثلاثة أطفال حوصروا داخل شقة سكنية اندلع بها حريق هائل في منطقة كعبيش في منطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة في مصر.

وتسلق أكثر من 5 شبان من نوافذ الشقق التي تقع بجوار وأسفل الشقة التي شهدت الحريق، واجهة المبنى، وقاموا بإنقاذ 3 أطفال من ألسنة اللهب.
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وعلى الفور، وصل عناصر الدفاع المدني وتمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده لبقية الشقق السكنية. (العربية)

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