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عربي-دولي
الشرطة البريطانية تعتقل شخصا أحرق القرآن
Lebanon 24
02-02-2025
|
10:42
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ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل في مانشستر بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق نسخة من القرآن الكريم، وذلك بعد يومين من مقتل اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الشرطة اعتقلت الرجل البالغ من العمر 47 عاما للاشتباه في ارتكابه "جريمة انتهاك النظام العام مع دوافع عنصرية".
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وقالت نائبة قائد شرطة مانشستر ستيفاني باركر: "ندرك أن هذا الفعل سيثير قلقا في بعض مجتمعاتنا المتنوعة. نحن نعي تداول الفيديو المباشر، ونتخذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات". (سكاي نيوز)
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