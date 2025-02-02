ولي العهد بحث مع الرئيس السوري مستجدات الأحداث في سوريا.. الشرع: نسعى لشراكة حقيقية تحفظ السلام

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بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي مستجدات الأحداث في سوريا والسبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا الشقيقة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في أثناء زيارته إلى العاصمة الرياض، طبقاً لبيان وكالة الأنباء السعودية" واس"، إضافة الى أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.وهنأ ولي العهد السعودي الرئيس الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، متمنياً له التوفيق والسداد في تحقيق آمال وطموحات الشعب السوري الشقيق.من جانبه أعرب الرئيس السوري عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الصادقة، وعلى مواقف المملكة تجه سوريا والشعب السوري، وقال إنه في أنثاء الزيارة: بحثنا مستجدات الأحداث في سوريا والسبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا الشقيقة.كما جرى مناقشة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.وقال الرئيس الشرع، إن الحكومة السورية عملت على رفع مستوى التواصل والتعاون مع السعودية في كل المجالات. وأضاف: "ناقشنا مع السعودية خططاً مستقبلية في مجالات الطاقة والتقنية والتعليم والصحة".وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع بعد لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية حريصة على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه، وشدد على أهمية استمرار التعاون مع السعودية لتعزيز دور سوريا في القضايا العربية والعالمية.وقال: نسعى مع السعودية إلى شراكة حقيقية تحفظ السلام في المنطقة، مبيناً أن بلاده لمست رغبة سعودية حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، طبقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا". عملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون مع السعودية في كل المجالات، كما شكر ولي العهد السعودي على حفاوة الاستقبال والاستضافة.