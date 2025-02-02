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عربي-دولي

روبيو يجتمع برئيس بنما.. على وقع مطالبة ترامب بالقناة

Lebanon 24
02-02-2025 | 14:05
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أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، محادثات، الأحد، مع الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو لتأكيد مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستعادة الولايات المتحدة السيطرة على قناة بنما.

ورفض ترامب التراجع عن تهديداته بالسيطرة على الممر المائي الحيوي ولم يتضح بعد ما يمكن لروبيو تحقيقه دبلوماسياً لإرضائه، في ظل رفض بنما الشديد أي مطالب تمس بسيادتها.
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وفي أول اجتماع يجريه في الخارج كوزير للخارجية، التقى روبيو نظيره البنمي خافيير مارتينيز آشا قبل أن يتوجه لعقد اجتماع مع مولينو. ولم تصدر أي تصريحات بعد عن الجانبين.

وسيزور روبيو في وقت لاحق قناة بنما الرابطة بين المحيطين الأطلسي والهادئ والتي يمر عبرها حوالي 40% من الحاويات الأميركية.

يشير كل من ترامب وروبيو إلى أن الصين باتت تتمتع بسلطة واسعة حول القناة وبإمكانها أن تغلقها في أي نزاع محتمل، وهو أمر ينطوي على تداعيات كارثية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
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