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عربي-دولي

الرئيس الجزائري يتحدث عن التطبيع مع إسرائيل.. وهذا شرطه

Lebanon 24
02-02-2025 | 14:28
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أدلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحوار لجريدة لوبينيون (l’Opinion) الفرنسية تطرق فيه إلى العلاقات مع فرنسا و عدد من المسائل الوطنية والدولية الراهنة.

وقال رئيس تبون في هذا الحوار الذي نقلت رئاسة الجمهورية ووكالة الأنباء الجزائرية مقتطفات منه : "حذرت الرئيس ماكرون أنه سيرتكب خطأ فادحا في قضية الصحراء الغربية".
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كما صرح الرئيس الجزائري في سياق آخر: "الجزائر ستكون على استعداد لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في اليوم ذاته الذي ستكون فيه دولة فلسطينية كاملة".

ومن جهة أخرى، أكد تبون بالقول: "ليس لدي أي نية للبقاء في السلطة وسأحترم الدستور الجزائري".
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