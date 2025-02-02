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تحذير أميركي: تغييرات "فورية" أو سنتحرك لحماية قناة بنما

Lebanon 24
02-02-2025 | 15:18
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حذّر وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو بنما الأحد من تحرّك أميركي ضدها ما لم تجرِ "تغييرات فورية" على صلة بقناة بنما، معتبرا أنها انتهكت معاهدة التسليم.


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس إن روبيو أوضح لدى لقائه الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو أن "الوضع الراهن غير مقبول وأنه إذا لم تجرَ تغييرات فورية، فإن الأمر سيتطلب من الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بموجب المعاهدة".
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وأبلغ روبيو مولينو بأن الرئيس دونالد ترامب "اتّخذ قرارا أوليا بأن الوضع الراهن في ما يتّصل بنفوذ الحزب الشيوعي الصيني وسيطرته على منطقة قناة بنما يشكّل تهديدا للقناة وانتهاكا للمعاهدة المتعلقة بالحياد الدائم وتشغيل قناة بنما".

ولم يستبعد ترامب استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على القناة.

من جهته اعتبر الرئيس البنمي أنه لا يرى أي تهديد جديّ بسيطرة الولايات المتحدة عسكريا على قناة بنما.


وقال مولينو "لا أشعر بأن هناك أي تهديد حقيقي في الوقت الراهن ضد المعاهدة أو صلاحيتها ولا حتى باستخدام القوة العسكرية للاستيلاء على القناة".

واقترح مولينو إجراء محادثات "تقنية" لمعالجة هواجس الولايات المتحدة المتّصلة بالقناة.

وأضاف في تصريح لصحافيين عقب لقائه روبيو إن "فريقا تقنيا يمكنه مناقشة المسألة مع الولايات المتحدة وتوضيح أي شكوك قد تكون لديهم". (سكاي نيوز)
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