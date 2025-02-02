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عربي-دولي

عشرات الآلاف يحتجون في برلين ضد مشروع قانون مناهض للهجرة

Lebanon 24
02-02-2025 | 15:54
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تظاهر عشرات الآلاف في برلين الأحد ضد خطط تهدف إلى الحد من الهجرة اقترحها حزبان محافظان معارضان بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وأيد فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين والمرشح لشغل منصب المستشار الألماني بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شباط، مشروع قانون بهذا الشأن بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، في انتهاك لمبدأ يعتبر التعاون مع الحزب اليميني المتطرف من المحرمات السياسية.
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وقالت شرطة برلين إن نحو 160 ألفا تجمعوا عند بوابة براندنبورغ في المدينة بجوار مجلس النواب. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نحن جدار الحماية، لا تعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا" و"ميرتس، عار عليك!".

وسعى ميرتس، مرشح حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي لمنصب المستشار، يوم الجمعة إلى الدفع بمشروع قانون الهجرة في مجلس النواب لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية مع رفض بعض النواب من حزبه دعمه.

ورفض مشروع القانون بمثابة ضربة لسلطة ميرتس الذي حاول إقراره على الرغم من تحذيرات أعضاء حزبه من أنه يخاطر بتشويه سمعته إذا أظهر توافقا مع اليمين المتطرف بخصوص هذه المسألة.

ووحدت الأحزاب الألمانية الرئيسية جهودها في السابق لمنع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يخضع لمراقبة أجهزة الأمن الألمانية، من الحصول على سلطة تشريعية. وهو ما يطلق عليه جدار الحماية ضد اليمين المتطرف.

ومن شأن مشروع القانون أن يقيد لمّ شمل الأسر بالنسبة لبعض اللاجئين، ويدعو إلى رفض استقبال مزيد من اللاجئين على الحدود. ووفقا لاستطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة، فإن ثلثي المواطنين يؤيدون فرض قواعد هجرة أكثر صرامة.
فيما قال ميرتس إن مشروع القانون استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على يد أشخاص من أصول مهاجرة.

لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتس وحزب الخضر قالا إن المقترحات تنتهك القانون الأوروبي ولن تمنع الهجمات.

والسبت، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في العديد من المدن الألمانية الأخرى في احتجاجات مماثلة ضد أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والبديل من أجل ألمانيا.

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