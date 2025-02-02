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معاريف: نتنياهو سيطلب من ترامب رفع قيود تصدير منتج تقني مهم

Lebanon 24
02-02-2025 | 16:32
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كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن طلب يتوقع أن يقدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية.


وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يطلب نتنياهو خلال اللقاء الذي سيعقد يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، من الرئيس ترامب، رفع القيود المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل والتي وضعها الرئيس جو بايدن قبل نهاية ولايته.
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ووفق "معاريف" فإن طلب نتنياهو يأتي بعدما قدّرت إسرائيل أن هذه الخطوة من شأنها أن تضرّ بصناعة التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل.

وكان نتنياهو قد قال يوم الأحد قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة إنه يعتزم بحث "قضايا مهمة" تواجه إسرائيل والشرق الأوسط في اجتماعه مع ترامب في واشنطن، بما في ذلك "الانتصار على حماس".


وأضاف نتنياهو إنه من بين قضايا أخرى سيتم مناقشتها "تحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن (الإسرائيليين) والتعامل مع محور الإرهاب الإيراني بكل مكوناته".

وشدد نتنياهو على أن المحور الإيراني "يهدد السلام في إسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره".

وقبل صعوده إلى الطائرة، أكد نتنياهو على أهمية اللقاء قائلا "أتوجه الآن إلى واشنطن لحضور اجتماع مهم للغاية مع الرئيس ترامب. وحقيقة أن هذا سيكون أول اجتماع له مع زعيم أجنبي منذ تنصيبه له أهمية كبيرة بالنسبة لدولة إسرائيل"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست". (سكاي نيوز)
 
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