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عربي-دولي
العثور على رفات 55 ضحية جرّاء كارثة مطار ريغان
Lebanon 24
02-02-2025
|
17:00
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قالت السلطات الأميركية، يوم الأحد، إنّها عثرت على رفات 55 من أصل 67 شخصاً لقوا حتفهم في أفدح كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001.
وقال رئيس إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في واشنطن العاصمة جون دونيلي إن "الغوّاصين ما زالوا بحاجة إلى العثور على جثث 12 ضحية أخرى، وهم ملتزمون بانتشال الرفات بطريقة كريمة بينما يستعدون لرفع الحطام من نهر بوتوماك في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين".
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وأفاد الكولونيل فرانسيس بي. بيرا من سلاح المهندسين بالجيش الأميركي بأنّ "إعادة رفات أولئك الذين فقدوا في هذا الحادث المأساوي هو حقا ما يدفعنا جميعا للاستمرار".
وأشار بيرا إلى أن "أجزاء من الطائرتين سيتم تحميلها على شاحنات مسطحة وتُنقل إلى حظيرة لإجراء تحقيقات إضافية".
ولا يزال عبور جميع السفن باستثناء القوارب المرخصة محظوراً في جزء كبير من نهر بوتوماك.
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