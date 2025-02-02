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عربي-دولي
هجوم أوكراني بمسيّرات يتسبب بتعليق الطيران في عدة مطارات روسية
Lebanon 24
02-02-2025
|
23:20
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أعلن مسؤولون روس اليوم الإثنين ان هجوما بطائرات مسيّرة شنته أوكرانيا خلال الليل تسبب في اندلاع حريق في منطقة أستراخان الروسية وأدى إلى تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات.
وذكر إيغور بابوشكين، حاكم منطقة أستراخان في جنوب روسيا، عبر تطبيق تيليغرام "حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على أهداف تقع المنطقة، بما في ذلك منشآت الوقود والطاقة".
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وأضاف: "سقوط طائرة مسيرة أدى إلى اندلاع حريق، ولم تقع إصابات".
وقالت وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" إنها علقت الرحلات الجوية من مطارات أستراخان وقازان ونيجنكامسك وساراتوف وأوليانوفسك لضمان السلامة.
ووجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، نداء جديدا إلى الغرب، طالبا بشكل عاجل المزيد من الدعم، بعدما استهدفت روسيا بلاده بأكثر من 1400 هجمة جوية خلال الأسبوع الماضي.
وفي أعقاب تصريحاته، أعلن مسؤولون إصابة خمسة أشخاص، بينهم طفلان، في انفجار عبوة ناسفة، يعتقد أن طائرة مسيرة روسية أسقطتها، في مدينة خيرسون الساحلية بجنوبي أوكرانيا.
وأفاد زيلينسكي، في بيان عبر تطبيق تيليغرام: "تهاجم روسيا أوكرانيا يوميا بالطائرات المسيرة والصواريخ والقنابل الجوية".
وأوضح زيلينسكي أن روسيا هاجمت أوكرانيا بنحو 50 صاروخا و660 طائرة مسيّرة وأكثر من 760 قنبلة انزلاقية خلال الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)
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