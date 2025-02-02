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عربي-دولي

"تسير على نحو جيد".. ترامب يعلّق على محادثات روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
02-02-2025 | 23:37
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أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، أن محادثات بلاده مع كييف وموسكو بشأن النزاع في أوكرانيا تسير "على نحو جيد".

وقال ترامب إثر نزوله من الطائرة في واشنطن بعد عودته من مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا "نحن نتعامل مع أوكرانيا وروسيا. لدينا اجتماعات ومحادثات مقررة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك أوكرانيا وروسيا. وأعتقد أن هذه المحادثات تسير في الواقع على نحو جيد".
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هذا وأفاد مبعوث الرئيس ترامب إلى أوكرانيا كيث كيلوغ بأنه سيتعيّن على كل من كييف وموسكو تقديم تنازلات لإنجاح أي مفاوضات لإيجاد حل للحرب الدائرة.

وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد كيلوغ الذي عاد مؤخرا من زيارة قام بها لأوكرانيا في مقابلة أجرتها معه "فوكس نيوز" Fox News "أعتقد أن الجانبين سيقدمان القليل" من التنازلات.

وأضاف كيلوغ أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، "أشار بالفعل إلى أنه سيخفف من حدة موقفه"، مؤكدا أنه سيتعين أيضا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "التخفيف من حدة مواقفه أيضا".

ولطالما رفض زيلينسكي تقديم أي تنازلات عن أراض لروسيا التي تسيطر قواتها على جزء واسع من جنوب شرقي أوكرانيا، لكنه يواجه ضغوطا في ظل تفاقم الخسائر الميدانية والضبابية حيال إمكان تواصل الدعم الأميركي.

من جانبها، سعت روسيا للحصول على تطمينات بشأن عدم انضمام أوكرانيا قط إلى حلف شمال الأطلسي.

وأثناء حملته الانتخابية، تعهّد ترامب بوضع حد سريع للحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات، لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر بشأن الكيفية التي ينوي من خلالها تحقيق ذلك.

وأفاد بوتين الثلاثاء بأن بلاده ستجري محادثات سلام مع أوكرانيا، لكنه استبعد التحدث مباشرة مع زيلينسكي، معتبرا أنه "غير شرعي" نظرا إلى انقضاء مدة ولايته الرئاسية.

ولم تجر انتخابات في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب فيما فرضت الأحكام العرفية، وهو أمر لفت كيلوغ الأحد إلى أن الدستور الأوكراني يسمح به.

واعتبر زيلينسكي من جهته أن بوتين "يخشى" المفاوضات.

وقال كيلوغ لشبكة "فوكس نيوز"، الجمعة، إن ترامب "يريد أن ينجزها (المفاوضات)"، مؤكدا "لدي ثقة كبيرة بأننا قادرون على تحقيق أمر ما".

ولدى سؤاله عن المدة التي قد يستغرقها ذلك، رد: "أرغب بالقول إنها مسألة شهور، لكنها لن تكون سنوات".

وهدد ترامب منذ توليه السلطة في 20 كانون الثاني بتشديد العقوبات على روسيا وأشار إلى أن زيلينسكي مستعد للتفاوض. (العربية)
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