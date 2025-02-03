أوضاع مأساوية في غزة.. نضال يومي لأجل الماء والطعام

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يواجه سكان قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة من جراء نقص المياه والكهرباء، إضافة إلى تضرر البنية التحتية بسبب الحرب. ومع استمرار الحصار والدمار، أصبح الحصول على أبسط مقومات الحياة اليومية مهمة شاقة.ويعاني السكان من انقطاع المياه بشكل شبه كامل بعد تدمير محطات التحلية ونقص الوقود اللازم لتشغيلها، مما أجبرهم على قطع مسافات طويلة بحثًا عن الماء.ويقول أحد المواطنين لـ"سكاي نيوز عربية": "كما ترون، أزمة كبيرة في الحصول على مياه الشرب، حيث نقف في طابور الانتظار 3 ساعات أو أكثر للحصول على 20 لترًا من الماء، حتى يكفينا ليوم واحد. يومنا مقسوم بين البحث عن الماء والخبز وبعض الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة".لم تقتصر الأزمة على نقص المياه فحسب، بل امتدت إلى الطرق المدمرة والبنية التحتية المتآكلة، مما جعل التنقل بين الأحياء مهمة شبه مستحيلة.ويقول أحد السكان: "نعاني من نقص المياه بشكل فظيع، حيث تكاد أن تكون المياه الصالحة للشرب معدومة، كما أن السكان يتكدسون للحصول على صحن من الطعام".ويضيف مراسل "سكاي نيوز عربية" في غزة، محمود عليان، أن الدمار الذي خلفته الحرب طال جميع جوانب الحياة، حيث تحول التنقل إلى رحلة محفوفة بالمخاطر بسبب الأنقاض والمخلفات الحربية.وفي هذا السياق، تقول إحدى السيدات باكيةً لـ"سكاي نيوز عربية": "نحن نعيش وسط الركام، حياتنا أصبحت مستحيلة، حتى أطفالنا لا يستطيعون المشي بين الأنقاض دون أن يصابوا بجروح".في ظل العجز التام للبلديات عن القيام بواجباتها بسبب انعدام الموارد، يلجأ السكان إلى حلول بدائية للتكيف مع الظروف القاسية. ويصف عليان المشهد قائلاً: "أكوام القمامة تلتهمها النيران بجوار ركام المنازل، حيث لا يوجد أي نظام لجمع النفايات، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية إضافية".أما الطفلة التي تحدثت لـ"سكاي نيوز عربية"، فقد عبرت عن معاناتها قائلة: "المشي بين الركام صعب للغاية بسبب الدمار الذي أحدثته الدبابات الإسرائيلية. لقد أصبت أكثر من مرة خلال بحثي عن الماء والطعام. حياتنا كلها تعب، فالحصول على المياه والغذاء بات مشقة لا تطاق".في ظل هذه الأوضاع المأساوية، يواصل سكان غزة نضالهم اليومي من أجل البقاء، وسط صمت عالمي يطيل أمد معاناتهم. (سكاي نيوز)