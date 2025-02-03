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عربي-دولي

ستارمر يضغط لإحلال السلام في فلسطين بصيغة السلام في إيرلندا الشمالية

Lebanon 24
03-02-2025 | 01:21
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يدفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باتجاه حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس برنامج إحلال السلام بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.


ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، التقى ممثلون في داونينغ ستريت ووزارة الخارجية الأسبوع الماضي مع التحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط (ALLMEP) الذي يمثل شبكة تضم أكثر من 160 منظمة تعمل في بناء السلام في المجتمع المدني بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لمناقشة الصراع.
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وذكرت أن ستارمر يدفع لتنفيذ خطة مماثلة تقريبا لمعاهدة السلام في أيرلندا الشمالية، حيث يقول مؤيدوه إن الخطة يمكن أن "تمنحه إرثا مهما باعتباره منشئ السلام الدولي بالإضافة إلى المساعدة في التعامل مع الانقسامات حول هذه القضية محليًا في المملكة المتحدة وحزب العمال نفسه".

شغل ستارمر منصب مستشار حقوق الإنسان لمجلس الشرطة في أيرلندا الشمالية، الذي يشرف على جهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI)، من عام 2003 إلى عام 2007.

وكجزء من دوره، حرص على ضمان بقاء PSNI ممتثلة لالتزاماته بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998 في أعقاب اتفاقية الجمعة العظيمة.

وقال جون ليندون، المدير التنفيذي لـALLMEP، إنه "من المشجع أن نرى الحكومة تبدأ في التفكير في كيفية ربط موافقة رئيس الوزراء على إنشاء صندوق دولي للسلام الإسرائيلي الفلسطيني، والتعهد بأن يعقد وزير الخارجية اجتماعًا في لندن، بالبيئة المتغيرة بسرعة".

وأضاف: "مع وقف إطلاق النار الهش واتفاق الرهائن، نحتاج إلى رؤية مبادرات مثل هذه المبنية على حل النزاعات ونبذ العنف والدبلوماسية تكتسب زخما. ويسعدنا أن نرى خطوة المملكة المتحدة إلى الأمام لقيادة هذه الأولوية الملحة وتشكيلها. وهو ما يمكن أن يعالج الصدمة المجتمعية العميقة في كل من المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي - ولكنه يدعم أيضًا ويعزز أي استراتيجية دبلوماسية لإحياء حل الدولتين". (روسيا اليوم)
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