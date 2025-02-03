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تعليق الطيران في مطارات روسية.. والسبب هجوم اوكراني

Lebanon 24
03-02-2025 | 01:29
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أدى هجوم مكثف بطائرات مسيرة أوكرانية إلى نشوب حريق، الاثنين، في منطقة أستراخان الروسية، مما أسفر عن تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات.

وقال حاكم المنطقة الواقعة في جنوب روسيا، إيغور بابوشكين، عبر تطبيق تيليغرام، إن "القوات الأوكرانية نفذت هجوما بالطائرات المسيرة على أهداف في المنطقة، بما في ذلك منشآت الوقود والطاقة".
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وأضاف أن "سقوط إحدى الطائرات المسيرة تسبب في نشوب حريق، دون أن تُسجل إصابات".

من جهتها، أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) تعليق الرحلات الجوية من مطارات أستراخان، قازان، نيجنكامسك، ساراتوف، وأوليانوفسك كإجراء احترازي لضمان السلامة.
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