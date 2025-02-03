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عربي-دولي

عبد العاطي ومبعوث ترامب.. مباحثات هاتفية لبحث اتفاق غزة

Lebanon 24
03-02-2025 | 01:39
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بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في اتصال هاتفي مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على تنفيذ مراحله الثلاث بشكل كامل.


وأكد عبد العاطي خلال الاتصال على ضرورة استدامة وتثبيت الاتفاق، والسماح بنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وبوتيرة مكثفة ومتسارعة لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية.
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وشدد الوزير المصري على الدور الأميركي الهام لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك إيجاد تسوية نهائية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وتحقيق السلام الدائم المنشود بالمنطقة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وينهى حالة الصراع القائمة بالإقليم منذ عقود، وذلك بالتعاون الكامل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

يأتي ذلك بعد يومين من اتصال جرى بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي والذي بحث فيه الجانبان سبل إنهاء الصراع القائم في المنطقة منذ عقود من خلال العمل على التوصل إلى اتفاق سلام دائم. (سكاي نيوز)
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