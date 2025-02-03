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عربي-دولي
تايوان: نحن والصين بحاجة لحوار وسلام في ظل التغيرات العالمية
Lebanon 24
03-02-2025
|
01:44
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قال رئيس تايوان لاي تشينغ-ته، اليوم الاثنين، إن بلاده والصين بحاجة إلى الحوار بدلا من المواجهة من أجل تحقيق السلام في ضوء "التغيرات المتعددة" في الوضع على الساحة الدولية.
ودعا لاي الذي تعتبره الصين "انفصاليا" مرارا إلى إجراء محادثات مع بكين التي كثفت ضغوطها العسكرية والسياسية على الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
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لكن الصين وتايوان تواجهان ضغوطا من الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية على الصين وهدد باتخاذ تدابير مماثلة ضد أشباه الموصلات المستوردة، وهو القطاع الذي تسيطر عليه تايوان.
وقال لاي، خلال كلمة ألقاها في تايبه أمام أعضاء مجتمع الأعمال التايوان،ي الذين لهم استثمارات في الصين، إن أعداء تايوان والصين المشتركين هم الكوارث الطبيعية، وإن هدفهم المشترك هو رفاهية الناس على جانبي مضيق تايوان.
وأضاف: "لذلك، يتعين علينا، خاصة في وقت التغيرات المتعددة في الوضع الدولي، أن نجري حوارا وتبادلات جيدة بين جانبي المضيق من أجل تحقيق السلام".
وأضاف لاي أن تايوان ترحب بشدة بالمحادثات مع الصين على أساس المساواة دون شروط مسبقة وأن الحوار يجب أن يحل محل المواجهة، لكن مستقبل تايوان لا يمكن أن يقرره إلا شعبها. (العربية)
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