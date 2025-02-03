ذكرت صحيفة "The Spectator" البريطانية أنه "عندما سقط الرئيس السوري السابق بشار الأسد واستولى المتمردون على السلطة، خشي بعض المسيحيين في البلاد الأسوأ. ورغم أن الفظائع حدثت وما زالت تحدث، فإن حمام الدم الذي كان يخشاه الكثيرون لم يحدث قط. ولكن لا يشعر الجميع منهم بالتفاؤل".

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وبحسب الصحيفة، "معلولا هي بلدة صغيرة تقع إلى الشمال من دمشق، وهي واحدة من آخر الأماكن التي يتحدث فيها السكان المحليون الآرامية، لغة المسيح والرسل. في بداية الحرب الأهلية، حاصرت جبهة النصرة، البلدة، وقد تم تدنيس الكنائس وخطف المدنيين وإعدامهم. ثم قصفت قوات النظام المدينة واستعادتها بعد عدة أشهر".

وتابعت الصحيفة، "منذ ذلك الحين، قطعت هيئة تحرير الشام علاقاتها بتنظيم القاعدة، وهي الآن تعد بحماية كافة شرائح المجتمع السوري، بما في ذلك السوريين المسيحيين. ومع ذلك، قد يكون بعض المسلحين الذين اجتاحوا معلولا قبل عقد من الزمان يشغلون مناصب حكومية أو قد يصبحون ضباطًا في الجيش الجديد، وهذا يفسر أيضًا خوف السكان المحليين من التحدث عنهم علنًا. ويقول سركيس، الذي يدير متجراً صغيراً: "لقد نهبوا وأحرقوا متجري ومستودعاتي. لكن يبدو أنهم تغيروا. فباستثناء بعض السرقات، لم تحدث أي فظائع منذ وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة. والآن يتعين عليهم إجراء انتخابات، كما وعدوا، وتسليم السلطة لمن ينتخبه الشعب"."

وأضافت الصحيفة، "يبدو أعضاء الحكومة والمقربون منهم في دمشق صادقين في نواياهم بإجراء انتخابات في غضون أربع سنوات. ولكن في المحادثات غير الرسمية، يعترفون أيضاً بأنهم لا يشككون على الإطلاق في فوز فصيلهم الساحق في الانتخابات عندما يحين الوقت. ليس من خلال التزوير، ولكن لأنهم يُنظَر إليهم باعتبارهم المحررين الذين هزموا حكم عائلة الأسد الذي دام 54 عاماً، فضلاً عن كونهم الممثلين الرئيسيين للأغلبية السنية المسلمة في سوريا. وكثيراً ما يُتَّهَم المسيحيون في سوريا بدعم النظام السابق. والواقع أن العديد منهم اعتبروا الأسد أقل سوءاً بعد أن أصبحت الجماعات المتطرفة مهيمنة على الثورة المسلحة. ولكن هناك أيضاً العديد من المسيحيين الذين انضموا إلى الانتفاضة ثم قُتلوا في ما بعد أو أُجبِروا على اختيار المنفى".

وتابعت الصحيفة، "من جانبه، قال الأب جهاد، راهب في دير مار موسى، "كان هناك شعور عام بأن النظام قد يحمينا من المتعصبين". وأضاف: "ساندهم البعض لأنهم كانوا يخشون أن ينتهي بهم الأمر في صيدنايا، وآخرون صنفوا الإسلام بالإرهاب،وهو أمر غير صحيح. وكان هناك أشخاص، مثلنا، لم يقولوا أي شيء ضد النظام من باب الحيطة والحذر حتى نتمكن من مواصلة عملنا. ولكن لا يمكننا أن نقول إن معظم المسيحيين دعموا النظام. كان هناك العديد ممن انضموا إلى الثورة، العديد من الناشطين، والعديد من الفنانين". كان الراهب اليسوعي الإيطالي باولو دالوليو هو الذي أعاد بناء هذا الدير الذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر والذي يقع بين تلة صخرية على حافة الصحراء السورية.وساند الأب باولو الثورة السورية، حيث دعم المتظاهرين علناً ودعا إلى التغيير الدبلوماسي. وفي المقابل، نفاه النظام من البلاد بتهمة كونه "جاسوساً أجنبياً"."

وبحسب الصحيفة، "بحلول عام 2013، تحولت الاحتجاجات السلمية إلى حرب أهلية، حيث سفك كل طرف دماء الطرف الآخر. وقرر الأب باولو العودة إلى سوريا من العراق بشكل غير قانوني والتوجه إلى الرقة، عاصمة تنظيم الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن. كانت مهمة مستحيلة، وربما كان يعرفها بنفسه. وتشير بعض الروايات إلى أنه أعدم على الفور ودُفن في مقبرة جماعية. لكن البعض، بما في ذلك خليفته في الدير، الأب جهاد، لا يزال لديهم بعض الأمل في العثور عليه في مكان ما في الصحراء".