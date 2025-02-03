انتشال رفات 55 شخصا ضحايا اصطدام طائرة الركاب بمروحية عسكرية في واشنطن

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أعلنت السلطات الأميركية العثور على رفات 55 من أصل 67 شخصا لقوا حتفهم في حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية فوق نهر بوتوماك قرب مطار ريغان في واشنطن.وقال رئيس إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في واشنطن العاصمة جون دونيلي أمس الأحد إن الغواصين ما زالوا بحاجة إلى العثور على جثث 12 ضحية أخرى، مشيرا إلى أنهم ملتزمون بانتشال الرفات بطريقة كريمة بينما يستعدون لرفع الحطام من نهر بوتوماك من صباح اليوم الاثنين.من جهته قال الكولونيل فرانسيس بي بيرا من سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي إن "إعادة رفات أولئك الذين فقدوا في هذا الحادث المأساوي هو حقا ما يدفعنا جميعا للاستمرار".وأشار بيرا إلى أن أجزاء من الطائرتين سيتم تحميلها على شاحنات مسطحة وتنقل إلى حظيرة لإجراء تحقيقات إضافية.جدير بالذكر أن طائرة ركاب من طراز Bombardier CRJ700 التابعة لشركة American Airlines اصطدمت ليلة الخميس، في مطار واشنطن رونالد ريغان، بمروحية عسكرية من طراز Sikorsky H-60 (Black Hawk) أثناء اقترابها من الهبوط، مما أدى إلى مصرع 67 شخصا في أخطر كارثة طيران في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن. (روسيا اليوم)