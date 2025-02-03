مقتل 35 شخصا في هجوم بجنوب السودان

أعلن زعيم محلي أن مهاجمين مجهولين داهموا تجمعا لرعي الماشية في جنوب شرقي دولة جنوب السودان الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل 35 على الأقل وإصابة 46.



وتبادُل الهجمات التي تستهدف الثروة الحيوانية أحد الأسباب الرئيسية للصراعات بين الجماعات العرقية في بلد تشح فيه الموارد وتنتشر فيه الأسلحة بعد حرب استمرت لعقود.

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وقال الزعيم المحلي، مايوم آتني، الأحد: "في 31 يناير تعرضت مراعي الماشية في دينكا بور لهجوم". وأضاف أن 11 ألف رأس ماشية أُخذت خلال الهجوم.



والماشية معيار مهم للثروة والوضع الاجتماعي في جنوب السودان، وتستخدم في تقديم المهور بما يصل أحيانا لمئات الرؤوس.



وعبّر نيكولاس هايسوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، عن قلقه من تصاعد العنف بين رعاة الماشية والمزارعين في ولاية شرق الاستوائية.