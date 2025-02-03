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بشأن تحقيق اقتحام الكابيتول... وزارة العدل الاميركية تلزم آلاف العملاء بالإجابة عن 12 سؤالا

Lebanon 24
03-02-2025 | 04:05
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طلبت وزارة العدل الأميركية من آلاف عملاء وموظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الإجابة عن 12 سؤالا في استمارة خاصة حول أدوارهم في التحقيق باقتحام مبنى الكابيتول.

وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" أن الاستبيان يساهم في زيادة الشعور بالقلق داخل المكتب، حيث يستعد القادة والعملاء لعملية تطهير محتملة لأولئك الذين يُعتبرون غير موالين للرئيس دونالد ترامب وإدارته الجديدة.
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وقد أثار ذلك مقاومة من قادة بعض المكاتب الميدانية التابعة للمكتب على مستوى البلاد، حيث حث بعضهم مرؤوسيهم على عدم ملء الاستبيان والسماح للمسؤولين الأعلى رتبة بالتعامل مع التداعيات.

الاستبيان، الذي يجب تقديمه بحلول الساعة 3 مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، يطلب من العملاء ومسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي تقديم تفاصيل عن رتبهم، وما إذا كانوا قد شاركوا في تحقيقات 6 كانون الثاني، وبأي صفة.

وتتضمن القائمة أسئلة تستفسر عما إذا كانوا قد تعاملوا مع الاعتقالات، أو قادوا العمليات، أو شهدوا في المحاكمات، أو تم تعيينهم كوكلاء قضايا لحوالي 1600 متهم تم توجيه الاتهام إليهم.

كما يسأل الاستبيان عما إذا كان المسؤولون قد شاركوا في المراقبة، أو جهود الاكتشاف، أو إجراءات هيئة المحلفين الكبرى، أو مقابلات الشهود، أو مراجعة أوامر الاستدعاء. ويسأل أيضًا عما إذا كانوا قد تابعوا الخيوط المرسلة من المكاتب الميدانية الأخرى وقاموا بمهام إدارية أخرى تتعلق بالقضايا.

وأبلغ القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، بريان دريسكول، القوى العاملة يوم الجمعة أن القائم بأعمال نائب وزير العدل، إميل بوف، أعطى مكتب التحقيقات الفيدرالي مهلة حتى ظهر الثلاثاء لتقديم قائمة بأسماء الموظفين الذين عملوا في قضايا 6 كانون الثاني وفي تحقيق يتعلق بحماس.
 
ويأتي القلق الذي يجتاح صفوف مكتب التحقيقات الفيدرالي وسط تغيير مماثل داخل وزارة العدل، بما في ذلك إقالة ما يقرب من 30 من المدعين العامين الذين تعاملوا مع قضايا 6 كانون الثاني، وأكثر من عشرة آخرين مرتبطين بتحقيقات المحامي الخاص السابق جاك سميث بشأن ترامب.

صدم ترامب كلاً من الحلفاء والخصوم عندما أصدر عفوا شاملا عن جميع مثيري الشغب المدانين في 6 كانون الثاني، وخفف الأحكام الصادرة بحق قادة مجموعتي "Proud Boys" و"Oath Keepers" المدانين بالتآمر التحريضي. (سكاي نيوز)
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