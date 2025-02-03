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عربي-دولي
إسبانيا: على الاتحاد الأوروبي أن يظل متحدًا للرد على تهديدات ترامب
Lebanon 24
03-02-2025
|
04:24
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حث وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، الاثنين، على ضرورة أن يبقى الاتحاد الأوروبيمتحدا للرد على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجات التكتل.
وأضاف كويربو في مقابلة مع محطة آر.إن.إي الإذاعية الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي منفتح على التجارة ويؤيد سوقا عالمية قائمة على العولمة، غير أن التكتل يجب ألا يكون "ساذجا" وأن يحمي شركاته ويتأكد من أنها في وضع يسمح لها بمنافسة نظرائها من الدول الأخرى في ظل ظروف عادلة.
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وأمر ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية على سلع مكسيكية وكندية وصينية.
وتعهد ترامب في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية أيضا، إذ أعلن ترامب للصحافة قبل مغادرته مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا "إنهم يستفيدون منا حقا كما تعلمون، لدينا عجز بقيمة 300 مليار دولار. إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبا، ونحن نأخذ كل شيء، ملايين السيارات، ومنتجات زراعية بمعدلات هائلة".
وأضاف: "ليس لدي جدول زمني لكن الأمر سيحدث قريبا جدا".
لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت الجمعة إنه لم يتخذ قرارا بشأن موعد تطبيق هذه الرسوم. (سكاي نيوز)
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