شقيقها اعتُقِلَ... إعلامية سوريّة تُناشد أحمد الشرع إليكم ما طلبته منه (فيديو)

🔊إعلامية سورية تطلق مناشدة للكشف عن مصير شقيقها
نشرت الإعلامية السورية، رائدة وقّاف، على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تناشد فيه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، للمساعدة في الكشف عن مصير شقيقها قصي وقّاف، الذي تم اعتقاله من قبل مجموعة مسلحة. ورغم… pic.twitter.com/WSaGmeqL66
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 3, 2025
🔊إعلامية سورية تطلق مناشدة للكشف عن مصير شقيقها
نشرت الإعلامية السورية، رائدة وقّاف، على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تناشد فيه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، للمساعدة في الكشف عن مصير شقيقها قصي وقّاف، الذي تم اعتقاله من قبل مجموعة مسلحة. ورغم… pic.twitter.com/WSaGmeqL66