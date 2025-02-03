شقيقها اعتُقِلَ... إعلامية سوريّة تُناشد أحمد الشرع إليكم ما طلبته منه (فيديو)

نشرت الإعلامية السورية رائدة وقّاف، فيديو تناشد فيه الرئيس السوريّ أحمد الشرع، للمساعدة في الكشف عن مصير شقيقها قصي وقّاف، الذي تم اعتقاله من قبل مجموعة مسلحة.

ورغم محاولات عائلة وقّاف المستمرّة ومراجعتها المراكز الأمنية في دمشق، لا تزال الجهود مستمرة لمعرفة مصيره. (سبوتنيك)