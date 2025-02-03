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عربي-دولي

الاستخبارات الروسية: الوقت المتبقي لزيلينسكي أصبح محدوداً

Lebanon 24
03-02-2025 | 05:49
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أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن الوقت المتبقي لفلاديمير زيلينسكي أصبح محدودا وأن "الناتو" يدرك ذلك، لكنه يحاول الإبقاء على أوكرانيا منصة معادية لروسيا.


وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الروسية: "حلف "الناتو" يدرك أن وقت زيلينسكي قد شارف على النهاية. من المؤسف فقط أن هذا الإدراك جاء على حساب حياة مئات الآلاف من الأوكرانيين".
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وأضاف: "يهدف حلف الناتو إلى تجميد النزاع في أوكرانيا عبر حوار للتسوية ومع ذلك، فإن العقبة الرئيسية في تنفيذ هذا السيناريو هي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وتابع البيان: "تتفق واشنطن وبروكسل على أن العقبة الرئيسية لتنفيذ هذا السيناريو هي زيلينسكي، الذي يُوصف في الأوساط الغربية بالمادة المستهلكة".

وأكدت الاستخبارات الروسية أن قيادة حلف "الناتو" تتمسك بالحفاظ على ما تبقى من أوكرانيا منصة معادية لروسيا بأي ثمن". (روسيا اليوم)
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