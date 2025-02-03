مع بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال.. مقتل شرطي باكستاني

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أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل شرطي بالرصاص اليوم أثناء مرافقته فريقا ممن يتولون التحصين من شلل الأطفال في اليوم الأول من حملة تطعيم على مستوى البلاد بعد عام من ارتفاع حالات الإصابة.وقال مسؤول الشرطة المحلية زارمات خان لوكالة "فرانس برس" :"إن الشرطي كان يحرس الفريق في بلدة جمرود في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد عندما أطلق شخصان على دراجة نارية النار عليه"، مضيفا :"توفي الشرطي على الفور في مكان الحادث".وأعلنت حركة طالبان الباكستانية في بيان مسؤوليتها عن "الهجوم المستهدف" وقالت :"إن المهاجمين استولوا أيضا على سلاح الشرطي القتيل".سجلت باكستان ما لا يقل عن 73 حالة إصابة بشلل الأطفال العام الماضي مقارنة بست حالات في عام 2023.وحملة التطعيم التي بدأت اليوم هي الأولى لهذا العام ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع.وقال خان :"على الرغم من الحادث، لا تزال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المنطقة مستمرة".من جانبه، أقر رئيس الوزراء شهباز شريف بحدوث أعمال عنف وقال في بيان صدر عن مكتبه :"إن حملة مكافحة شلل الأطفال ستستمر بكل حزم".