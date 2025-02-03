Advertisement

عربي-دولي

مع بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال.. مقتل شرطي باكستاني

Lebanon 24
03-02-2025 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1315079-638741845281759820.jpg
Doc-P-1315079-638741845281759820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل شرطي بالرصاص اليوم أثناء مرافقته فريقا ممن يتولون التحصين من شلل الأطفال في اليوم الأول من حملة تطعيم على مستوى البلاد بعد عام من ارتفاع حالات الإصابة. 

وقال مسؤول الشرطة المحلية زارمات خان لوكالة "فرانس برس" :"إن الشرطي كان يحرس الفريق في بلدة جمرود في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد عندما أطلق شخصان على دراجة نارية النار عليه"، مضيفا :"توفي الشرطي على الفور في مكان الحادث".
Advertisement

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية في بيان مسؤوليتها عن "الهجوم المستهدف" وقالت :"إن المهاجمين استولوا أيضا على سلاح الشرطي القتيل".

سجلت باكستان ما لا يقل عن 73 حالة إصابة بشلل الأطفال العام الماضي مقارنة بست حالات في عام 2023. 

وحملة التطعيم التي بدأت اليوم هي الأولى لهذا العام ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع. 

وقال خان :"على الرغم من الحادث، لا تزال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المنطقة مستمرة".

من جانبه، أقر رئيس الوزراء شهباز شريف بحدوث أعمال عنف وقال في بيان صدر عن مكتبه :"إن حملة مكافحة شلل الأطفال ستستمر بكل حزم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-02-03
06:58 | 2025-02-03
06:52 | 2025-02-03
06:50 | 2025-02-03
06:26 | 2025-02-03
06:20 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24