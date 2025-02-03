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عربي-دولي

"ردٌّ قوي"... الدنمارك لترامب: غرينلاند ليست للبيع

Lebanon 24
03-02-2025 | 06:20
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قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن إن غرينلاند ليست للبيع، بعد أن قال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو الأسبوع الماضي إن اهتمام الرئيس دونالد ترامب بشراء الجزيرة "ليس مزحة".


وتابعت قائلة قبل اجتماع غير رسمي لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "غرينلاند اليوم جزء من مملكة الدنمارك. جزء من أراضينا وليست للبيع". (سكاي نيوز)
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