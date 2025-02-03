مقتل انفصالي أوكراني إثر انفجار في مجمع سكني في موسكو

ذكرت وكالات الأنباء الروسية أن انفصاليا أوكرانيا مطلوب لدى كييف قُتل متأثرا بجروح أصيب بها خلال انفجار في مجمع سكني فخم في موسكو اليوم.



وقالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن مسؤولين صحيين إن أرمين "سركيسيان توفي في المستشفى بعد عملية اغتيال تعرض لها في موسكو"، وأكدت وكالتا ريا نوفوستي وإنترفاكس أيضا أنه توفي.

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