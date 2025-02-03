تصدعات في المباني... هزّة أرضيّة ضربت تونس وهذه قوّتها

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أعلنت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس اليوم الاثنين عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 علـى مقياس ريختر.وتم تحديد مركز الهزة استنادا للتحاليل الأولية، شرق معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد الواقعة في الوسط الغربي لتونس.ولم ترد بعد أي أخبار عن وقوع خسائر بشرية، فيما سجلت بعض التصدعات في عدد من المباني في معتمدية المكناسي التي سجلت فيها الهزة. (روسيا اليوم)