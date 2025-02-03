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عربي-دولي

"سأطارد أعدائي فأدركهم".. زامير يتوعد الفلسطينيين باقتباس توراتي

Lebanon 24
03-02-2025 | 08:02
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توعد رئيس الأركان الإسرائيلي المعين إيال زامير، الأحد، بمواصلة القتال ضد الفلسطينيين، مقتبسا نصا من التوراة على ذلك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زامير خلال مؤتمر لوزارة الدفاع في تل أبيب، نقلتها القناة 12 الإسرائيلية.
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والسبت، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعيين زامير رئيسا جديدا للأركان، خلفا لسلفه المستقيل هرتسي هاليفي.

وقال زامير الذي يتسلم منصبه رسميا في آذار المقبل: "2025 سيكون عاما مليئا بالقتال والتحديات العسكرية، لم تنتهِ الأزمة بعد، والتحديات ما زالت أمامنا".

وفي تهديد مبطن، استشهد زامير بنص من التوراة قائلا: "سأطارد أعدائي فأدركهم، ولن أعود حتى أفنيهم".

في السياق، أشارت القناة الإسرائيلية ذاتها، إلى أنه ومع تسلم زامير منصبه، ستشهد هيئة الأركان تغييرات كبيرة تشمل إقالات وتعيينات جديدة.

وفي 21 يناير الماضي، قدم هاليفي استقالته بعد إقراره بإخفاق الجيش الإسرائيلي في منع هجوم 7 تشرين الأول 2023 أو التصدي له، مشددا على أنه سيظل يحمل تبعات هذا "اليوم الرهيب" طوال حياته.
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