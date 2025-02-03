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عربي-دولي
في ثاني زيارة بعد السعودية.. الشرع إلى تركيا غداً الثلاثاء
Lebanon 24
03-02-2025
|
08:35
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يزور رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع تركيا، يوم غد الثلاثاء، في ثاني زيارة دولية يقوم بها منذ الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على منصة "إكس": "إن الشرع سيزور أنقرة الثلاثاء بناء على دعوة من رئيسنا رجب طيب أردوغان".
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وأضاف بأن المحادثات ستركز على بحث آخر التطورات في سوريا من كافة جوانبها وتقييم الخطوات المشتركة التي يجب أن يتخذها البلدان من أجل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام في البلاد، وستركز المحادثات أيضًا على الدعم الذي يمكن تقديمه للإدارة الانتقالية والشعب السوري.
وختم منشوره بالقول: "نعتقد أن العلاقات التركية السورية التي عادت إلى طبيعتها بعد استعادة سوريا لحريتها سوف تتعزز وتكتسب بعداً جديداً مع زيارة السيد أحمد الشرع والوفد المرافق له".
وكانت أول زيارة خارجية للشرع منذ توليه منصب رئاسة البلاد إلى المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد، إذ ترأس وفدا رسميا، ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني.
وكشف الشرع عن فحوى اللقاء، إذ قال إنه ناقش مع ولي العهد السعودي "خططا مستقبلية موسعة في مجالات الطاقة، والتعليم والصحة، تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري". (ارم نيوز)
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