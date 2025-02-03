رئيس إسرائيل: لحظات حاسمة أجدد فيها ندائي لاستكمال اتفاق غزة

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جدد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الاثنين، دعوته لاستكمال جميع مراحل اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في قطاع غزة.ولا يملك الرئيس الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار في إسرائيل باعتبارها محصورة، وفق القانون، في يد رئيس الوزراء.وجاءت دعوة هرتسوغ الذي كان يتحدث في مناسبة بمكتبه عشية لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء.وقال هرتسوغ، وفق بيان: "هذه لحظات حاسمة أكرر فيها ندائي لاستكمال جميع مراحل الاتفاق، وإعادة جميع إخوتنا وأخواتنا الأسرى بسرعة، وحتى الأخير منهم".وأضاف: "بالطبع لا أستخف بالمخاوف والهموم والألم المرتبط بهذه الصفقة، فأنا أفهمها جيداً. ولكن يجب أن نتذكر: هذا هو العهد الأسمى بين الدولة ومواطنيها".واختتم هرتسوغ بالقول: "أدعوكم جميعًا مجدداً إلى تحمل المسؤولية المتبادلة المقدسة لإسرائيل، والاعتراف بالحقيقة العميقة التي مفادها أن من ينقذ حياة واحدة، فكأنه أنقذ العالم بأسره".(الاناضول)