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عربي-دولي

دخل الكعبة وقبّل الحجر الأسود.. الشرع يؤدي مناسك العمرة في مكة (صور)

Lebanon 24
03-02-2025 | 11:43
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ظهر رئيس الإدارة السورية الانتقالية، أحمد الشرع، في صور ومقاطع فيديو تداولها مستخدمون على السوشل ميديا وهو يؤدي مناسك العمرة في مكة خلال زيارته الرسمية إلى السعودية. 

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والإثنين، غادر الشرع الرياض إلى جدة، برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني، ليتوجها بعدها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

ونشر حساب رئاسة الإدارة السورية الانتقالية على إكس صورا ظهر الشرع وهو يخرج من الكعبة ويقبل الحجر الأسود ويؤدي الصلاة في الحرم المكي. (الحرة) 





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