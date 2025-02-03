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عربي-دولي

اصطدمت سيارتها بصهريج نفط.. نهاية مروعة لعائلة عراقية (فيديو)

Lebanon 24
03-02-2025 | 16:00
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لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، ونجا طفل واحد فقط، لكن إصابته حرجة، بحادث سير مروع على أحد الطرق السريعة في تكريت العراقية.

وقضى في الحادث الوالدان و4 من أبنائهما، بينما نجا الطفل الخامس فقط، ويتلقى العلاج حالياً من إصابة حرجة، بعد نقله إلى مستشفى تكريت التعليمي.
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 وقالت وسائل إعلام محلية إن السيارة التي كانت تقل العائلة انحرفت عن مسارها نحو المسار المواجه، واصطدمت بصهريج نفط، ما خلّف ذلك العدد الكبير من الضحايا.

وفقد الأب السيطرة على سيارته بعد أن انفجر أحد إطاراتها الأمامية، لتصطدم بالصهريج الذي تعرض بدوره لأضرار بليغة، دون أن ترد معلومات عن إصابة سائقه. (ارم نيوز)

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