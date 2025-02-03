Advertisement

عربي-دولي

وزير إسرائيلي بكلام "خطير": تبادل الأسرى مع "حماس" لا يعني نهاية الحرب!

Lebanon 24
03-02-2025 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1315304-638742127354939546.jpeg
Doc-P-1315304-638742127354939546.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير المالية الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري السياسي والأمني بتسلئيل سموتريتش اليوم الإثنين، أن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" لا تعني نهاية الحرب.

وشدد سموتريتش على "ضرورة القضاء التام على حركة حماس"، قائلاً: "الانسحاب من محور فيلادلفيا على سبيل المثال خط أحمر بالنسبة لي". 
Advertisement

وأضاف: "الفرح بعودة كل مختطف كبير، لكنه لا يمكن أن يطغى على المشاهد القاسية في غزة، حيث نرى سيطرة حماس على الأرض، والقسوة والكراهية العميقة تجاه إسرائيل من قبل العديد من سكان القطاع الذين يدعمون الحركة".

وشدد على أنه "لا يمكن إنهاء المعركة قبل تحقيق التدمير الكامل لحماس، وإلا فسيكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تخطط لمجزرة أخرى".

وفيما يتعلق باتفاق التطبيع المحتمل مع السعودية، أشار سموتريتش إلى أن "أي اتفاق يجب أن يكون قائمًا على الحقيقة وليس الأكاذيب"، رفضا أي "خطوة تعترف بحقوق وطنية للعرب في أرض إسرائيل أو تؤثر على أمن الإسرائيليين".

كما رفض أي ربط بين الاتفاق ودعم السلطة الفلسطينية، قائلا: "الاتفاق مع السعودية لن يكون ممكنًا إذا ترافق مع تقديم أي أمل للسلطة الفلسطينية أو إقامة دولة فلسطينية".         
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:14 | 2025-02-03
17:48 | 2025-02-03
16:25 | 2025-02-03
16:23 | 2025-02-03
16:21 | 2025-02-03
16:06 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24