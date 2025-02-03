وزير إسرائيلي بكلام "خطير": تبادل الأسرى مع "حماس" لا يعني نهاية الحرب!

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وشدد سموتريتش على "ضرورة القضاء التام على حركة حماس"، قائلاً: "الانسحاب من محور فيلادلفيا على سبيل المثال خط أحمر بالنسبة لي".وأضاف: "الفرح بعودة كل مختطف كبير، لكنه لا يمكن أن يطغى على المشاهد القاسية في غزة، حيث نرى سيطرة حماس على الأرض، والقسوة والكراهية العميقة تجاه إسرائيل من قبل العديد من سكان القطاع الذين يدعمون الحركة".وشدد على أنه "لا يمكن إنهاء المعركة قبل تحقيق التدمير الكامل لحماس، وإلا فسيكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تخطط لمجزرة أخرى".وفيما يتعلق باتفاق التطبيع المحتمل مع السعودية، أشار سموتريتش إلى أن "أي اتفاق يجب أن يكون قائمًا على الحقيقة وليس الأكاذيب"، رفضا أي "خطوة تعترف بحقوق وطنية للعرب في أرض إسرائيل أو تؤثر على أمن الإسرائيليين".كما رفض أي ربط بين الاتفاق ودعم السلطة الفلسطينية، قائلا: "الاتفاق مع السعودية لن يكون ممكنًا إذا ترافق مع تقديم أي أمل للسلطة الفلسطينية أو إقامة دولة فلسطينية".