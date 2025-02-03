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عربي-دولي

"أمر خطير للغاية" داخل مسجد للشيعة.. إيران تهدد أمن دولة أوروبية!

Lebanon 24
03-02-2025 | 14:11
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اتهمت الحكومة السويدية، اليوم الإثنين، إيران باستخدام مسجد للشيعة في ستوكهولم منصة للتجسس ضد السويد والمغتربين الإيرانيين.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورشميد على منصة "إكس"، إن جهاز الأمن السويدي توصل إلى أن طهران استخدمت مركز الإمام علي الإسلامي في ستوكهولم منصة للتجسس وممارسة أنشطة تهدد الأمن.
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وأضاف "هذا أمر خطير للغاية"، مشيرا إلى أن السويد أوقفت كل المساعدات المالية الحكومية لهذا المركز.

وقال إن "عملية أخرى" جارية دون الخوض في التفاصيل، ذاكراً أنّه "يجب عدم استخدام أموال الدولة في أنشطة تتعارض مع القيم الديمقراطية الأساسية". 

وفي بيان على موقعه الإلكتروني، قال مركز الإمام علي إنه منظمة مستقلة ليس لها أي ارتباط بأحزاب سياسية أو دول.

وأضاف أنه "يتبع رقابة صارمة لضمان عدم استخدام منشآته منصة لأي نشاط إجرامي"، نافيا المزاعم بأنه يتلقى أموالا من دول أخرى. (سكاي نيوز) 
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