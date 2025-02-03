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عربي-دولي

حتى هذا التاريخ ولهذا السبب.. نتنياهو يمدد زيارته لواشنطن

Lebanon 24
03-02-2025 | 14:22
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كشف مراسل موقع "أكسيوس"، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيمدد زيارته إلى واشنطن العاصمة.

وبحسب مراسل "أكسيوس"،  "من المتوقع أن يعود نتنياهو إلى إسرائيل يوم السبت".
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ووفقا لمكتب نتنياهو، من المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، لبحث مسائل الوضع في غزة والرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس والمواجهة مع إيران وحلفائها في المنطقة.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي نتنياهو الأربعاء مع وزير الدفاع الأميركي بين هيغسيت، أما الخميس فهناك لقاءات مع عدد من أبرز المشرعين الأميركيين على رأسهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد مدد نتنياهو رحلته حتى السبت لأن لديه طلبات لقاءات إضافية مع عدد من المسؤولين الأميركيين. (سكاي نيوز) 
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