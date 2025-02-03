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عربي-دولي

"أبو حيدر جوية" في قبضة الأمن السوري.. من هو؟

Lebanon 24
03-02-2025 | 15:23
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أفادت صحيفة "الوطن" السورية اليوم الاثنين، عن أن إدارة الأمن العام تمكنت من القبض على "عيسى السليمان- أبو حيدر جوية"، رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية بريف دمشق.

وفي إطار الحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات السورية الجديدة، أعلنت الداخلية السورية أن "إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تلقي القبض على المجرم "موسى أحمد خليفة" الملقب بالخفاش المشهور بارتكابه للعديد من الجرائم البشعة كما تم ضبط كمية من الأسلحة لديه".
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هذا وأعلن مدير إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور صباح اليوم، انتهاء الحملة الأمنية في حيي الجورة وطب الجورة في مدينة دير الزور، ورفع حظر التجوال.

وقال مدير إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور للوكالة السورية للأنباء "سانا": "نفذت وحدات الأمن العام اليوم حملة أمنية في مدينة دير الزور استهدفت فلول النظام البائد، بالإضافة إلى بعض الخارجين عن القانون وتجار المخدرات".

وأضاف: "أسفرت الحملة عن توقيف عدد من الأشخاص، وضبط أسلحة حربية كانت بحوزتهم، حيث سيتم تحويلهم إلى قسم التحقيق، ومن ثم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابع المسؤول الأمني: "ستستمر العمليات الأمنية في محافظة دير الزور لملاحقة المجرمين المتورطين في تعذيب أهلنا، ونؤكد لأبناء المحافظة أننا سنضرب بيدٍ من حديد كل من يحاول العبث بأمنهم واستقرارهم". (روسيا اليوم)
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