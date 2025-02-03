فيديو للشرع خلال احتجازه في أحد السجون العراقية.. ما حقيقته؟

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غير أن فرانس برس كشففت أن الادّعاء غير صحيح، مؤكدة أن الفيديو مأخوذ من فيلم وثائقي صوّر في سجن في شمال سوريا سنة 2022، ومن يظهر فيه ليس أحمد الشرع.ويظهر في الفيديو رجل يتجول داخل ساحة وبجانبه أشخاص آخرون يرتدون جميعهم سراويل باللون البرتقالي.وقال ناشرون إنه "أحمد الشّرع في سجن في العراق سنة 2008".وتوضح فرانس فرس أن المشاهد مأخوذة من فيلم وثائقي عرض في 2023، وصور من داخل سجون لمعتقلي داعش في شمال سوريا في قبل بثه بعام. (الحرة)