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عربي-دولي

فيديو للشرع خلال احتجازه في أحد السجون العراقية.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
03-02-2025 | 16:23
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تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يُظهر رئيس الإدارة السورية الانتقالية أحمد الشرع خلال احتجازه بأحد السجون العراقية سنة 2008.

غير أن فرانس برس كشففت أن الادّعاء غير صحيح، مؤكدة أن الفيديو مأخوذ من فيلم وثائقي صوّر في سجن في شمال سوريا سنة 2022، ومن يظهر فيه ليس أحمد الشرع.
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ويظهر في الفيديو رجل يتجول داخل ساحة وبجانبه أشخاص آخرون يرتدون جميعهم سراويل باللون البرتقالي.

وقال ناشرون إنه "أحمد الشّرع في سجن في العراق سنة 2008".

وتوضح فرانس فرس أن المشاهد مأخوذة من فيلم وثائقي عرض في 2023، وصور من داخل سجون لمعتقلي داعش في شمال سوريا في قبل بثه بعام. (الحرة) 
 
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