واشنطن تعتزم منح إسرائيل أسلحة بمليار دولار

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قال مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من الكونغرس الموافقة على نقل قنابل ومعدات عسكرية بقيمة مليار دولار إلى إسرائيل، وسط شكوك أميركية من صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وتشمل مبيعات الأسلحة المخطط لها 4700 قنبلة تزن ألف رطل، بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار، بالإضافة إلى جرافات مدرعة من إنتاج شركة "كاتربيلار"، تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار، بحسب المسؤولين.وتشمل القنابل التي تزن ألف رطل التي تقترح الإدارة إرسالها كجزء من الصفقة الأخيرة، 4500 قنبلة من طراز BLU-110 و200 قنبلة من طراز Mk-83، التي تصفها وزارة الدفاع بأنها "قنابل ذات غرض عام".وقد تواجه جرافات كاتربيلار D9 المدرعة تدقيقاً من قبل الأعضاء التقدميين في الكونغرس، بسبب استخدامها السابق من قبل إسرائيل في هدم المنازل الفلسطينية، بحسب "وول ستريت جورنال".وتأتي طلبات الأسلحة الجديدة التي سيتم تمويلها من مليارات الدولارات المخصصة كمساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل، في وقت يزور فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن.ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو في البيت الأبيض ترمب، الثلاثاء، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.