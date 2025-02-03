Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تعتزم منح إسرائيل أسلحة بمليار دولار

Lebanon 24
03-02-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1315437-638742473300557707.jpg
Doc-P-1315437-638742473300557707.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من الكونغرس الموافقة على نقل قنابل ومعدات عسكرية بقيمة مليار دولار إلى إسرائيل، وسط شكوك أميركية من صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
Advertisement

وتشمل مبيعات الأسلحة المخطط لها 4700 قنبلة تزن ألف رطل، بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار، بالإضافة إلى جرافات مدرعة من إنتاج شركة "كاتربيلار"، تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار، بحسب المسؤولين.

وتشمل القنابل التي تزن ألف رطل التي تقترح الإدارة إرسالها كجزء من الصفقة الأخيرة، 4500 قنبلة من طراز BLU-110 و200 قنبلة من طراز Mk-83، التي تصفها وزارة الدفاع  بأنها "قنابل ذات غرض عام".

وقد تواجه جرافات كاتربيلار D9 المدرعة تدقيقاً من قبل الأعضاء التقدميين في الكونغرس، بسبب استخدامها السابق من قبل إسرائيل في هدم المنازل الفلسطينية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وتأتي طلبات الأسلحة الجديدة التي سيتم تمويلها من مليارات الدولارات المخصصة كمساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل، في وقت يزور فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو في البيت الأبيض ترمب، الثلاثاء، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:32 | 2025-02-04
05:30 | 2025-02-04
05:24 | 2025-02-04
05:15 | 2025-02-04
05:09 | 2025-02-04
05:01 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24