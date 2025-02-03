"خطة ديمقراطية" في الكونغرس لمواجهة العديد من أوامر ترامب

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كشف زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز عن خطة مكونة من 10 أجزاء لجهود الديمقراطيين في المجلس لمواجهة العديد من الأوامر التنفيذية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وفي رسالة موجهة إلى الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب، قال جيفريز إن حزبه سيواصل التصدي لما وصفه بـ"التطرف اليميني" الذي "يهدد الشعب الأميركي"، مشدداً على "ضرورة مواجهة سياسات الجمهوريين التي تسعى إلى إلغاء برامج الدعم الأساسية، ورفع تكاليف المعيشة".وذكر جيفريز أن "الديمقراطيين سيعملون على إحباط أي محاولات من الجمهوريين لسرقة أموال دافعي الضرائب، أو إنهاء برنامج Medicaid (الصحي) كما هو معروف حالياً"، ووصف الأمر الصادر عن مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض بأنه "غير قانوني"، مطالباً بـ"منع تنفيذه في مشروع قانون تمويل الحكومة القادم".وأعلن جيفريز عن تشريع جديد سيتم تقديمه قريباً لـ"منع الوصول غير القانوني إلى نظام الدفع التابع لمكتب الخدمات المالية بوزارة الخزانة الأميركية، والذي يحتوي على معلومات مالية وشخصية حساسة، تخص مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والأسر، والمنظمات غير الربحية، والشركات، والمقاولين الفيدراليين".وحصل معاونون للملياردير إيلون ماسك على صلاحيات دخول إلى نظام حساس تابع لوزارة الخزانة الأميركية، مسؤول عن إدارة مدفوعات حكومية تُقدر بتريليونات الدولارات، وذلك بعد أن أقالت الإدارة مسؤولاً كبيراً من ذوي الخبرة في الوزارة، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الأحد، نقلاً عن 3 أشخاص.