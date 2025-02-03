مشاكل الجودة لا تزال تلاحق مقاتلات F-35.. كيف علّقت شركة التصنيع؟

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أفاد تقرير التقييم السنوي للأسلحة الصادر عن مكتب الاختبارات التابع للبنتاغون، إن شركة "لوكهيد مارتن" ما زالت تسلّم مقاتلات F-35 بـ"عيوب تصنيعية تتعلق بالجودة"، رغم مرور 13 عاماً على بدء الإنتاج.وأشار التقرير إلى أن العيوب التصنيعية التي تظهر على خط الإنتاج "لا تزال تُكتشف خلال الاستخدام الميداني"، ففي إحدى الحالات، اكتشف سرب تابع لمشاة البحرية الأميركية في كاليفورنيا عيوباً في عدد من مقاتلات F-35C التي تم تسليمها للوحدة خلال السنة المالية المنتهية في 30 أيلول، بحسب "بلومبرغ".لكن التقرير سلّط الضوء على بعض التحسينات، إذ أظهرت بيانات داخلية لمكتب برنامج F-35 في البنتاجون انخفاضاً بنسبة 47% بين عامي 2016 و2023 في الممارسات التصنيعية السيئة التي تؤدي إلى إتلاف الأجزاء وإعادة العمل والإصلاحات، بالإضافة إلى تراجع بنسبة 63% في مشكلات الجودة بالمقاتلات التي تم تسليمها.من جانبها، ذكرت ،لوكهيد مارتن في بيان أن عدد مشكلات الجودة التصنيعية لكل طائرة تم تسليمها العام الماضي كان ضئيلاً جداً، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من العيوب كانت طفيفة.وقالت الشركة إن المعلومات الواردة في التقرير قديمة و"لا تعكس الوضع الحالي للبرنامج"، موضحة أن ما يُعرف باسم "هفوات الجودة" يمكن أن تشمل عناصر طفيفة "مثل رقم تسلسلي غير صحيح في الأوراق".ومن المرجح أن يتم فحص نتائج تقرير الاختبار السنوي العام وأقسامه السرية من قبل وزير الدفاع بيت هيجسيث، عندما يوجه اهتمامه إلى حالة أنظمة الأسلحة الرئيسية، وعلى رأسها طائرة إف-35، وفقاً لـ"بلومبرغ".