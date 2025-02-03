Advertisement

عربي-دولي

مشاكل الجودة لا تزال تلاحق مقاتلات F-35.. كيف علّقت شركة التصنيع؟

Lebanon 24
03-02-2025 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1315444-638742480760626962.jpeg
Doc-P-1315444-638742480760626962.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد تقرير التقييم السنوي للأسلحة الصادر عن مكتب الاختبارات التابع للبنتاغون، إن شركة "لوكهيد مارتن" ما زالت تسلّم مقاتلات F-35 بـ"عيوب تصنيعية تتعلق بالجودة"، رغم مرور 13 عاماً على بدء الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن العيوب التصنيعية التي تظهر على خط الإنتاج "لا تزال تُكتشف خلال الاستخدام الميداني"، ففي إحدى الحالات، اكتشف سرب تابع لمشاة البحرية الأميركية في كاليفورنيا عيوباً في عدد من مقاتلات F-35C التي تم تسليمها للوحدة خلال السنة المالية المنتهية في 30 أيلول، بحسب "بلومبرغ". 
Advertisement

لكن التقرير سلّط الضوء على بعض التحسينات، إذ أظهرت بيانات داخلية لمكتب برنامج F-35 في البنتاجون انخفاضاً بنسبة 47% بين عامي 2016 و2023 في الممارسات التصنيعية السيئة التي تؤدي إلى إتلاف الأجزاء وإعادة العمل والإصلاحات، بالإضافة إلى تراجع بنسبة 63% في مشكلات الجودة بالمقاتلات التي تم تسليمها.

من جانبها، ذكرت ،لوكهيد مارتن في بيان أن عدد مشكلات الجودة التصنيعية لكل طائرة تم تسليمها العام الماضي كان ضئيلاً جداً، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من العيوب كانت طفيفة. 

وقالت الشركة إن المعلومات الواردة في التقرير قديمة و"لا تعكس الوضع الحالي للبرنامج"، موضحة أن ما يُعرف باسم "هفوات الجودة" يمكن أن تشمل عناصر طفيفة "مثل رقم تسلسلي غير صحيح في الأوراق". 

ومن المرجح أن يتم فحص نتائج تقرير الاختبار السنوي العام وأقسامه السرية من قبل وزير الدفاع بيت هيجسيث، عندما يوجه اهتمامه إلى حالة أنظمة الأسلحة الرئيسية، وعلى رأسها طائرة إف-35، وفقاً لـ"بلومبرغ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:32 | 2025-02-04
05:30 | 2025-02-04
05:24 | 2025-02-04
05:15 | 2025-02-04
05:09 | 2025-02-04
05:01 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24