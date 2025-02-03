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لابيد: وقف إطلاق النار لن يُسقط حكومة نتنياهو

Lebanon 24
03-02-2025 | 23:51
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قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن تسقط بسبب استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يتيح استعادة المزيد من الرهائن.


وتحدث لابيد يوم الإثنين، قبل يوم من لقاء نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض لمناقشة الهدنة.
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وتهدف تصريحاته إلى منع نتنياهو من استخدام الضغوط السياسية الداخلية كذريعة لاستئناف الحرب.

وتوعّد شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف بالانسحاب من الحكومة إذا لم يستأنف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق في أوائل مارس.

وقد يؤدي انسحاب اليمين المتطرف إلى زيادة احتمالات إجراء انتخابات مبكرة قد تؤدي إلى إقصاء نتنياهو عن السلطة.

وقال لابيد، خلال زيارته لإحدى البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود والتي تعرضت لهجوم حماس في 7 تشرين الاول 2023، إن "نتنياهو لديه شبكة أمان سياسية من المعارضة لدعم الاتفاق، في كل مراحله".

وأضاف: "الاتفاق يحظى بدعم ساحق من شعب إسرائيل، كما يحظى بدعم ساحق من الكنيست الإسرائيلي". (سكاي نيوز)
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