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عربي-دولي

دبابات وآليات عسكرية في شمال سيناء.. فيديو يثير الجدل في مصر

Lebanon 24
04-02-2025 | 00:25
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على وقع تنامي الحديث الأميركي حول امكانية نقل سكان قطاع غزة إلى سيناء، خلال الأيام الماضية، انتشرت مشاهد لدبابات وآليات عسكرية مصرية في تلك المنطقة.

فقد تناقل العديد من المصريين خلال الفترة الماضية فيديو لدبابات في شمال سيناء بالقرب من منطقة رفح الحدودية بين مصر وغزة.
علماً أن الجيش المصري كان أرسل معدات وتعزيزات عسكرية إلى الحدود قبل عدة أشهر جراء تفجر الحرب في غزة.

أتى ذلك، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الأسبوع الماضي، الذي احتلته إسرائيل في مايو، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني، والذي بدأ سريانه يوم 19 كانون الثاني.
 
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