العنف يتصاعد في الضفة الغربية.. مقتل جنديين إسرائيليين واصابة آخرين في اطلاق نار

بينما يستمر التوتر في الضفة الغربية، وسط اقتحامات القوات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين، قتل اليوم جنديين اسرائيليين وجرح آخرون عبر إطلاق نار وقع بالقرب من حاجز تيسير شمال الضفة.

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كما أضاف أن المشتبه بتنفيذ إطلاق النار قتل برصاص الجنود الإسرائيليين.أتى ذلك، عقب مهاجمة مستوطنين إسرائيليين قرية سوسيا في الضفة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".إذ رشق مستوطنون عدة منازل بالحجارة ودمروا خزانات المياه، وألحقوا أضرارا بالسيارات، حسب ما أعلنت السلطات المحلية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، مساء أمس الاثنين.