روسيا تعلن تدمير صاروخ أوكراني فوق بحر آزوف

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش تمكّنت من تدمير صاروخ أوكراني موجه بعيد المدى من طراز "نبتون" فوق بحر آزوف خلال ساعات الليل.وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تمكّنت أنظمة الدفاع الجوي العاملة من تدمير صاروخ أوكراني موجه بعيد المدى من طراز "نبتون" فوق مياه بحر آزوف".هذا وأعلن الوزارة أمس الاثنين صد هجوم مكثف بالطائرات المسيرة شنته قوات كييف الليلة الماضية، وإسقاط 70 مسيرة فوق مقاطعات غربي البلاد.كما وأعلنت الوزارة مرارا إسقاط عدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الأوكرانية التي كانت تستهدف مواقع روسية ومناطق خاضعة لسيطرة القوات الروسية.وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن موسكو، فإن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أثبتت فاعليتها في التعامل مع هذه التهديدات، مما أدى إلى تعطيل العديد من الهجمات الجوية الأوكرانية.وأفادت التقارير أن القوات الروسية استخدمت أنظمة متطورة مثل "بانتسير-إس1" و"إس-300" لاعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقتها أوكرانيا.وجاءت هذه العمليات ردًا على استمرار الهجمات الأوكرانية على مناطق مثل شبه جزيرة القرم والمناطق الحدودية التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.