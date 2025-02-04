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15 فلسطينيا سيصلون إلى تركيا ضمن صفقة تبادل الأسرى

Lebanon 24
04-02-2025 | 02:53
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نقل الإعلام التركي عن بيان صادر عن الرئاسة التركية أن 15 فلسطينيا سيصلون إلى البلاد ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".


ووفق البيان، سيتم بالمرحلة الأولى نقل 15 فلسطينيا منفيا/مبعدا إلى تركيا، عبر مصر عن طريق جهاز الاستخبارات التركي.
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وفي الثاني من فبراير الجاري، أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين وصول دفعة من الأسرى المبعدين إلى القاهرة، ضمن المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار".

ومن المتوقع أن يصلوا اليوم إلى تركيا بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى أنقرة.

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي نظيره التركي هاكان فيدان في مقر الخارجية التركية بأنقرة.

وستشمل المباحثات بين الوزيرين مناقشة كافة جوانب العلاقات التركية المصرية، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، المزمع عقده في عام 2026. كما سيتم إجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك  ملفات غزة، سوريا، ليبيا، ومنطقة القرن الإفريقي والساحل. (روسيا اليوم)
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