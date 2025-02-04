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رئيس كوري الجنوبية المعزول يطلب من المحكمة إخلاء سبيله

Lebanon 24
04-02-2025 | 04:14
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طلب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول من محكمة منطقة سيول المركزية إخلاء سبيله.

وقدم فريق الدفاع القانوني عن يون هذا الطلب اليوم الثلاثاء إلى محكمة منطقة سيئول المركزية في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة لعقد أول جلسة تحضيرية لمحاكمته الجنائية في 20 فبراير.
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وقد تم توجيه تهمة قيادة التمرد إلى يون في 26 كانون الثاني من خلال فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة في 3 كانون الأول.

وما زال يون قيد الاحتجاز في مركز احتجاز سيئول في "أويوانغ" جنوب العاصمة منذ أن اعتقله المحققون من مقر إقامته الرسمي في 15 كانون الثاني.

وبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يجب على المحكمة إلغاء اعتقال المتهم بناء على تقديرها أو بناء على طلب مدع عام أو المتهم عند زوال أسباب الاعتقال.

وأمام المحكمة 7 أيام للرد على الطلب.
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