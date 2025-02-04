19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السودان.. مقتل قائد كبير بالدعم السريع والجيش يصل شرق الخرطوم
Lebanon 24
04-02-2025
|
04:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني: الدعم السريع قام بإحراق مصفاة الخرطوم للنفط في منطقة الجيلي
Lebanon 24
الجيش السوداني: الدعم السريع قام بإحراق مصفاة الخرطوم للنفط في منطقة الجيلي
04/02/2025 12:43:31
04/02/2025 12:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات محتدمة.. الجيش يتقدم بالخرطوم والدعم السريع يرد
Lebanon 24
اشتباكات محتدمة.. الجيش يتقدم بالخرطوم والدعم السريع يرد
04/02/2025 12:43:31
04/02/2025 12:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
السودان.. البرهان يرفض السلام قبل القضاء على الدعم السريع
Lebanon 24
السودان.. البرهان يرفض السلام قبل القضاء على الدعم السريع
04/02/2025 12:43:31
04/02/2025 12:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في السودان.. قصف جوي يستهدف مدينة نيالا ويوقع العشرات بين قتيل وجريح
Lebanon 24
في السودان.. قصف جوي يستهدف مدينة نيالا ويوقع العشرات بين قتيل وجريح
04/02/2025 12:43:31
04/02/2025 12:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
السودان..
بالدعم
السريع
والجيش
الخرطوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقت وثائق من لبنان تتعلّق به.. إسرائيل تسعى لاغتيال شخصيّة مهمّة هذه أبرز المعلومات عنها
Lebanon 24
سرقت وثائق من لبنان تتعلّق به.. إسرائيل تسعى لاغتيال شخصيّة مهمّة هذه أبرز المعلومات عنها
08:52 | 2025-02-03
03/02/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ان شاء الله"... هل ماريتا الحلاني حامل بطفلها الأوّل؟ إليكم ما كشفته
Lebanon 24
"ان شاء الله"... هل ماريتا الحلاني حامل بطفلها الأوّل؟ إليكم ما كشفته
09:15 | 2025-02-03
03/02/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيدة" مطروحة لتكون "الوزير الشيعي الخامس".. من هي؟
Lebanon 24
"سيدة" مطروحة لتكون "الوزير الشيعي الخامس".. من هي؟
13:33 | 2025-02-03
03/02/2025 01:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوّر جديد في جريمة فاريا.. ضبط سيارة الجاني
Lebanon 24
تطوّر جديد في جريمة فاريا.. ضبط سيارة الجاني
12:51 | 2025-02-03
03/02/2025 12:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل القدر رزان جمال حديث المتابعين .. اليكم الفيديو الذي تصدر التريند
Lebanon 24
بطلة مسلسل القدر رزان جمال حديث المتابعين .. اليكم الفيديو الذي تصدر التريند
06:35 | 2025-02-03
03/02/2025 06:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:41 | 2025-02-04
مخاوف كبيرة... ماسك يُسيطر على تريليونات الخزانة الأميركية
05:32 | 2025-02-04
"أونروا": الوضع المالي سيئ للغاية ومن المتوقع أن يتدهور
05:30 | 2025-02-04
"Newsweek" تكشف: حان الوقت لتدمير برنامج الأسلحة النووية الإيراني!
05:24 | 2025-02-04
"لا تقل لي اسكتي"... مشادة كلاميّة حادة بين نائب ووزير إسرائيليّ شاهدوا ما حصل
05:15 | 2025-02-04
المفوضية الأوروبية: جاهزون للتفاوض مع واشنطن لحل الخلافات
05:09 | 2025-02-04
فضيحة تهزّ فرنسا.. طبيب اعتدى جنسيّاً على 299 طفلا بينهم بنات شقيقه!
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
04/02/2025 12:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
04/02/2025 12:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
04/02/2025 12:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24